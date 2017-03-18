В Пскове прошли сборы с дознавателями МЧС

14:26, 18 марта 2017, ПАИ

С 15 по 16 марта на базе Главного управления МЧС России по Псковской области прошли занятия с дознавателями и старшими дознавателями территориальных подразделений управления надзорной деятельности и профилактической работы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В занятиях приняли участие сотрудники Главного управления, эксперты ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Псковской области», представитель отдела пропаганды ГИБДД по городу Пскову, сотрудники отдела правовой статистики прокуратуры области, представитель следственного управления УМВД России по региону.

В ходе проведения сборов изучались изменения в законодательство РФ, законодательство регламентирующее деятельность сотрудников. Во второй день сборов провели практическое занятие совместно с сотрудниками СЭУ ФПС ИПЛ по Псковской области.

После занятий сотрудники сдали зачеты по вопросам уголовно-процессуального законодательства и физической подготовке. «По итогам сборов можно заключить, что в ходе занятий поставленные задачи были выполнены, цели достигнуты», - отметили в МЧС.