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Экономика

Псковское УФАС проведёт приём для тех, кто не может решить проблемы без поддержки антимонопольного органа

23 марта с 15:00 до 18:00 Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области организует личный прием граждан в региональной приемной президента РФ по адресу: город Псков, улица Некрасова, 23 (флигель). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

«Если вы считаете, что действия органов власти по отношению к вашему бизнесу препятствует развитию, если орган власти выстраивает вам барьеры к решению проблем, если вы считаете, что торги по имуществу проходят с нарушениями ваших прав - готовы ответить и помочь. Не забудьте паспорт»,  - отметили в псковском УФАС.

Прием будет осуществлять начальник отдела контроля органов власти, закупок и рекламы Валерий Васильев.

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