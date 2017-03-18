3800 человек посетили в Пскове митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией (ВИДЕО)

13:31, 18 марта 2017, ПАИ

3 тыс. 800 человек посетили в Пскове праздничный митинг-концерт, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией, который состоялся сегодня, 18 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Напомним, праздничные гуляния «Мы вместе!» состоялись на территории Детского парка, где работали две концертные площадки. Перед псковичами выступили творческие коллективы города и спортсмены, были организованы интерактивные игры и конкурсы. Среди именитых коллективов был военный оркестр псковского гарнизона и ансамбль «Голубые молнии».

Напомним, что 18 марта 2014 года полуостров Крым официально вошёл в состав Российской Федерации. Это событие было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Крыма, согласно которому Республика и город Севастополь приняты в состав Российской Федерации и стали ее новыми субъектами.