Фотовыставка «Мелодии древнего города» открылась в Псковском колледже искусств
Фотовыставка «Мелодии древнего города» студентки 4 курса Алины Лысаковой открылась в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 16 марта. Как сообщили Псковскому агентству информации в колледже, эта выставка - дипломный проект выпускницы специализации «Фото и видео творчество».
На выставке представлены 30 фоторабот, посвящённых Пскову, в жанре городской пейзаж. Как отметили педагоги, на протяжении всех лет обучения автор активно участвовала в репортажных съёмках, фотовыставках, творческих проектах образовательного учреждения.
Адрес выставочного зала музыкального отделения колледжа: улица Воеводы Шуйского, 2. Вход свободный.
Фоторепортаж здесь>>>.