Фотовыставка «Мелодии древнего города» открылась в Псковском колледже искусств

17:48, 18 марта 2017, ПАИ

Фотовыставка «Мелодии древнего города» студентки 4 курса Алины Лысаковой открылась в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 16 марта. Как сообщили Псковскому агентству информации в колледже, эта выставка - дипломный проект выпускницы специализации «Фото и видео творчество».

На выставке представлены 30 фоторабот, посвящённых Пскову, в жанре городской пейзаж. Как отметили педагоги, на протяжении всех лет обучения автор активно участвовала в репортажных съёмках, фотовыставках, творческих проектах образовательного учреждения.

Адрес выставочного зала музыкального отделения колледжа: улица Воеводы Шуйского, 2. Вход свободный.

Фоторепортаж здесь>>>.