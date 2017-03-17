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Культура

Фотовыставка «Мелодии древнего города» открылась в Псковском колледже искусств

Фотовыставка «Мелодии древнего города» студентки 4 курса Алины Лысаковой открылась в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 16 марта. Как сообщили Псковскому агентству информации в колледже, эта выставка - дипломный проект выпускницы специализации «Фото и видео творчество».

На выставке представлены 30 фоторабот, посвящённых Пскову, в жанре городской пейзаж. Как отметили педагоги, на протяжении всех лет обучения автор активно участвовала в репортажных съёмках, фотовыставках, творческих проектах образовательного учреждения.

Адрес выставочного зала музыкального отделения колледжа: улица Воеводы Шуйского, 2. Вход свободный.

Фоторепортаж здесь>>>.

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