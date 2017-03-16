Турнир по мини-футболу среди ветеранов на Кубок главы города прошел в Пскове

17:14, 18 марта 2017, ПАИ

Турнир по мини-футболу среди ветеранов на Кубок главы города прошел в Пскове сегодня, 18 марта. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в соревновании приняли участие команды «Скобари-Старс», «Печоры» «Альянс» и «Уклад».

Глава города Иван Цецерский сыграл товарищеский матч в составе «Скобари - старс» против команды «Печоры» и забил первый гол. Среди членов псковской команды ветеранов также играли депутат Псковской городской Думы, мастер спорта по футболу Андрей Аленичев и мастер спорта по футболу Александр Гультяев. «Скобари-Старс» обыграли печорских футболистов со счетом 5:2.

Иван Цецерский поблагодарил команды за хорошую игру, поддержку развития спорта в Псковской области и достойный пример для молодежи.

По итогам турнира переходящий кубок главы Пскова был вручен победителю - «Скобари-Старс». На втором месте - команда «Альянс», почетное третье место досталось команде «Уклад».

Напомним, турнир по мини-футболу среди ветеранов за переходящий кубок главы Пскова проходит в юбилейный пятый раз, начиная с 2013 года.