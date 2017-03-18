В Пскове гулявшие по реке в Финском парке дети провалились под лёд

18:09, 18 марта 2017, ПАИ

В Пскове гулявшие по реке Пскове в Финском парке двое детей провалились под лед. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Один из детей самостоятельно выбрался из воды и убежал, а второй остался на льдине. Спасатели в гидрокостюмах добрались до места на лодке, они переправили ребёнка на берег.

На месте работают сотрудники полиции и МЧС.

Пострадавшего увезли на машине реанимации.