День памяти мученика Константина наступил сегодня по народному календарю

08:56, 19 марта 2017, ПАИ

19 марта по народному календарю отмечается день памяти мученика Константина — одного из 42 мучеников. Об этом сообщается на портале calend.ru.

По преданию, все мученики были знатными жителями города Аммореи. Сарацины увели их в плен, истязаниями старались принудить их изменить вере, а затем, не добившись своего, отсекли головы.

На Руси в этот день считалось необходимым вытоптать снег вокруг колодцев, чтобы в них не стекала грязная вода. Для этого их обходили кругами. Первый круг вытаптывал именинник — мальчик по имени Константин. Русский народ крайне ценил колодезную воду, складывал о ней песни, пословицы, поговорки. Всем известна, например, такая: «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться».

Существовали и поверья: «Не пей из чужого колодца — своя вода не потечет», «Если в колодец бросить мох — пойдет дождь». На день Константина наблюдали за птицами. Говорилось, что в этот день всегда прилетает белый аист. А вот ласточка могла и задержаться в пути — и поэтому ее «заманивали» в деревни, чтобы она скорее принесла весну.

Но тепло, случалось, задерживалось — об этом извещал дятел. Если он в марте начинал стучать по дереву, это предвещало долгие холода.