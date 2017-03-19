0
13:52
Александр Котов поздравил работников и ветеранов сферы ЖКХ с профессиональным праздником
12:00
Международный турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Довмонта- 2017» прошел в Пскове
10:53
Более 500 билетов было продано в Пскове в первый день акции к Международному дню театра
09:26
Сегодня в России отмечается День моряка-подводника
18:00
Небольшие осадки и до 6 градусов тепла обещают псковичам в воскресенье
17:30
На выставке «Свадьба EXPO`2017» псковичи смогут проверить состояние кожи лица, головы и волос
15:38
Выставка кошек в Ледовом дворце (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

День памяти мученика Константина наступил сегодня по народному календарю

19 марта по народному календарю отмечается день памяти мученика Константина — одного из 42 мучеников. Об этом сообщается на портале calend.ru.

По преданию, все мученики были знатными жителями города Аммореи. Сарацины увели их в плен, истязаниями старались принудить их изменить вере, а затем, не добившись своего, отсекли головы.

На Руси в этот день считалось необходимым вытоптать снег вокруг колодцев, чтобы в них не стекала грязная вода. Для этого их обходили кругами. Первый круг вытаптывал именинник — мальчик по имени Константин. Русский народ крайне ценил колодезную воду, складывал о ней песни, пословицы, поговорки. Всем известна, например, такая: «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться».

Существовали и поверья: «Не пей из чужого колодца — своя вода не потечет», «Если в колодец бросить мох — пойдет дождь». На день Константина наблюдали за птицами. Говорилось, что в этот день всегда прилетает белый аист. А вот ласточка могла и задержаться в пути — и поэтому ее «заманивали» в деревни, чтобы она скорее принесла весну.

Но тепло, случалось, задерживалось — об этом извещал дятел. Если он в марте начинал стучать по дереву, это предвещало долгие холода.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Котов поздравил работников и ветеранов сферы ЖКХ с профессиональным праздником
19 марта 2017
Александр Котов поздравил работников и ветеранов сферы ЖКХ с профессиональным праздником
Международный турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Довмонта- 2017» прошел в Пскове
19 марта 2017
Международный турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Довмонта- 2017» прошел в Пскове
Более 500 билетов было продано в Пскове в первый день акции к Международному дню театра
19 марта 2017
Более 500 билетов было продано в Пскове в первый день акции к Международному дню театра
Сегодня в России отмечается День моряка-подводника
19 марта 2017
Сегодня в России отмечается День моряка-подводника 1
Небольшие осадки и до 6 градусов тепла обещают псковичам в воскресенье
18 марта 2017
Небольшие осадки и до 6 градусов тепла обещают псковичам в воскресенье
На выставке «Свадьба EXPO`2017» псковичи смогут проверить состояние кожи лица, головы и волос
18 марта 2017
На выставке «Свадьба EXPO`2017» псковичи смогут проверить состояние кожи лица, головы и волос
Выставка кошек в Ледовом дворце (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 марта 2017
Выставка кошек в Ледовом дворце (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Торжественные мероприятия в Детском парке в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 марта 2017
Торжественные мероприятия в Детском парке в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...