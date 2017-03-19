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Общество

В России решили запретить продажу жвачки с заданиями для подростков

Компания Mars, которая производит жвачку Five, решила изъять ее из продажи в России. Потребители жаловались на то, что на упаковке присутствуют задания для подростков вроде «Заберись на самую высокую точку и сделай селфи». Об этом сообщает «Медуза». 

Маркетологи говорят, что целевая аудитория жвачки — подростки. Жвачка Five рекламировалась под слоганом «Правда или действие». На этикетках были размещены задания, которые предлагалось выполнить и опубликовать отчет в соцсетях с хэштегом #5правдаилидействие. Среди заданий были: «Почеши кому-нибудь спину», «Расскажи в сети о работе своей мечты», «Если бы можно было стать невидимкой, какую шалость ты бы провернул (а)?» и так далее.

Как минимум на Кубани, Сахалине, в Калининградской областии Северной Осетии некоторые потребители и власти обеспокоились подобным маркетингом и стали жаловаться. Осетинское издание назвало жвачки «суицидальными».

В результате компания Mars решила прекратить рекламную кампанию «Правда или действие», начатую в феврале, и изъять всю партию с вопросами и заданиями из продажи. Сколько было выпущено упаковок, в компании не сказали. Известно, что на Сахалин было отправлено около 16 тысяч упаковок.

Продажи жвачек Five с заданиями прекращены на фоне обеспокоенности родителей «группами смерти» — сообществами в социальных сетях, где подростков якобы призывают к суициду. Жвачка Five продается в Европе с 2009 года.

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