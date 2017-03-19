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Общество

Неизвестный угрожал взорвать автомобиль у Белого дома в США

У здания Белого дома в Вашингтоне задержан водитель, угрожавший взорвать бомбу в его автомобиле. Как передает CNN со ссылкой на правоохранительные органы, инцидент произошел около КПП резиденции президента США.

Наличие какого-либо взрывного устройства в автомобиле не было подтверждено, но безопасность в Белом доме была немедленно усилена. Водитель находится под стражей, и в настоящее время автомобиль проверяется, сообщили источники CNN. Несколько улиц вокруг Белого дома были перекрыты.

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