МИД России подарил крымчанам песню в честь трехлетия присоединения Крыма к России

10:28, 19 марта 2017, ПАИ

МИД России подарил крымчанам песню в честь трехлетия присоединения Крыма к России. Песню «Севастополь-знамя» выложила на своей странице в Facebook официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Музыку и текст песни написал дипломат Василий Харитонов сын автора песни «День Победы» Владимира Харитонова. «Крым для отца — особое место, он там каждый год выступал на погранзаставах. И меня брал с собой», — отмечает автор.

Песню исполнил Владимир Куклин, бывший участник групп «Доктор Ватсон» и «Лесоповал». Он записал песню еще в 2015 году, но внимание к ней привлекла Мария Захарова.