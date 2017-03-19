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Политика

МИД России подарил крымчанам песню в честь трехлетия присоединения Крыма к России

МИД России подарил крымчанам песню в честь трехлетия присоединения Крыма к России. Песню «Севастополь-знамя» выложила на своей странице в Facebook официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Музыку и текст песни написал дипломат Василий Харитонов сын автора песни «День Победы» Владимира Харитонова. «Крым для отца — особое место, он там каждый год выступал на погранзаставах. И меня брал с собой», — отмечает автор.

Песню исполнил Владимир Куклин, бывший участник групп «Доктор Ватсон» и «Лесоповал». Он записал песню еще в 2015 году, но внимание к ней привлекла Мария Захарова.

 

 

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