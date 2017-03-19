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Общество

Более 500 билетов было продано в Пскове в первый день акции к Международному дню театра

В первый день акции к Международному дню театра на спектакли в Пскове продали более 500 билетов.  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области.

Напомним, что с 18 по 20 марта в Псковском академическом театре можно приобрести билеты со скидкой до 75%. Акция приурочена к празднованию Международного дня театра, который проходит 27 марта.

В этот день, в течение суток театры по всему миру открывают продажи билетов на свои спектакли с большими скидками. В Псковском академическом театре 27 марта показов нет. Поэтому было решено сделать специальное предложение на билеты тех спектаклей, показы которых состоятся в преддверии театрального праздника. Отметим, что предложение действует не сутки, а целых три дня - 18, 19 и 20 марта.

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