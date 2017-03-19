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Общество

Сотрудники псковского МЧС напоминают о профилактике пожаров в банях

Сотрудники Управления МЧС России по Псковской области напоминают о профилактике пожаров в банях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам специалистов МЧС, причиной пожаров в бане часто становятся трещины, как в самой печи, так и в дымоходах и накопившаяся в них сажа. Очень важно следить за исправностью печей и дымоходов. Деревянные или другие легковозгораемые объекты должны находиться на достаточном расстоянии от горячих частей печи и дымоходов или быть хорошо изолированными.

«Поскольку сажа и продукты сгорания имеют свойство накапливаться в зольниках и дымовых проходах, необходимо регулярно проводить чистку печи, вовремя устранять появившиеся дефекты. Кроме того, в погоне за жарким паром не допускайте перекала печи – именно перекал является еще одной распространенной причиной пожара в бане», - отмечают в ведомстве.

Сотрудники МЧС также пояснили, что перед растопкой печи обязательно проверяется наличие тяги в дымообразующих каналах. Если тяги нет, дымоход прогревают путем сожжения небольшого количества топлива. Если и после этого она не появилась, нужно прочистить все дымовые каналы печи. При эксплуатации бани надо следить за тем, чтобы тлеющие угольки не выпали из топки, а уходя из бани, следует убедиться, что все топливо прогорело.

Бывают случаи, когда люди просто забывают о том, что баня топится. Простой недосмотр может также привести к пожару. Так что следить за топкой печи надо постоянно и не «пускать это дело на самотёк».

«Помните, пожарная безопасность бани практически полностью лежит на ваших плечах! Соблюдая все меры предосторожности, осуществляя правильный уход за оборудованием, вы будете долгие годы наслаждаться своей любимой баней», - напоминают в ведомстве.

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