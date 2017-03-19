Сегодня в Пскове состоится последний сеанс анимационных фильмов и закрытие XXII Суздальского фестиваля
Сегодня, 19 марта, в 12:00 в «Медиахолле» Театрально-концертной дирекции Псковской области пройдет последний сеанс анимационных фильмов и закрытие XXII Суздальского фестиваля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.
В последний день фестиваля жители города смогут увидеть такие мультфильмы, как:
«Откуда берутся снежинки» (Новогодний выпуск)
Рождественская история о волшебстве, которое прячется в обычных вещах. Дети задаются вопросом о происхождении снежинок и начинают фантазировать.
«Маленькие лесные истории. Ветер»
История о том, что может случиться с лисенком ненастным ветреным днем.
«Яблочки-пятки»
Мама вместе с детьми листают семейный фотоальбом и придаются воспоминаниям.
«Грузовичок Пик. Волк Хулиган»
Пик — волшебный грузовичок, способный превращаться во что угодно, его верный друг Джед — смешное и глупое облако. Мудрое дерево сообщило, что кто-то в лесу оказался в беде: Пик и Джед спешат на помощь.
А также анимационные фильмы «Посох», «Маленькие лесные истории. Падает или летает?», «Привет малыш. Про паровоз», «Машинки. Эвакуатор», «Буба. Чердак», «Малышарики. Лошадка».
Продолжительность программы - 49 минут. Стоимость посещения одного дня фестиваля составляет 100 рублей на одного зрителя. Билеты можно приобрести в кассе Псковского театра драмы или онлайн на сайте Дирекции.
Напомним, Суздальский фестиваль основан и проводится в городе Суздале, где каждый проходят смотры лучших новинок российской анимации. Города партнеры, в числе которых Псков, демонстрируют мультфильмы, которые участвуют в конкурсной программе «Суздаля». В этом году сеансы в Пскове проходят с 15 по 19 марта.