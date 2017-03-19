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Общество

Сегодня в Пскове состоится последний сеанс анимационных фильмов и закрытие XXII Суздальского фестиваля

Сегодня, 19 марта, в 12:00 в «Медиахолле» Театрально-концертной дирекции Псковской области пройдет последний сеанс анимационных фильмов и закрытие XXII Суздальского фестиваля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

В последний день фестиваля жители города смогут увидеть такие мультфильмы, как:

«Откуда берутся снежинки» (Новогодний выпуск)
Рождественская история о волшебстве, которое прячется в обычных вещах. Дети задаются вопросом о происхождении снежинок и начинают фантазировать.

«Маленькие лесные истории. Ветер»
История о том, что может случиться с лисенком ненастным ветреным днем.

«Яблочки-пятки»
Мама вместе с детьми листают семейный фотоальбом и придаются воспоминаниям.

«Грузовичок Пик. Волк Хулиган»
Пик — волшебный грузовичок, способный превращаться во что угодно, его верный друг Джед — смешное и глупое облако. Мудрое дерево сообщило, что кто-то в лесу оказался в беде: Пик и Джед спешат на помощь.

А также анимационные фильмы «Посох», «Маленькие лесные истории. Падает или летает?», «Привет малыш. Про паровоз», «Машинки. Эвакуатор», «Буба. Чердак», «Малышарики. Лошадка».

Продолжительность программы - 49 минут. Стоимость посещения одного дня фестиваля составляет 100 рублей на одного зрителя. Билеты можно приобрести в кассе Псковского театра драмы или онлайн на сайте Дирекции.

Напомним, Суздальский фестиваль основан и проводится в городе Суздале, где каждый проходят смотры лучших новинок российской анимации. Города партнеры, в числе которых Псков, демонстрируют мультфильмы, которые участвуют в конкурсной программе «Суздаля». В этом году сеансы в Пскове проходят с 15 по 19 марта.

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