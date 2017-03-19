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Общество

Международный турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Довмонта- 2017» прошел в Пскове

Международный турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Довмонта- 2017» прошел в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. 

В соревнованиях приняли участие около 2000 танцоров и гостей из Псковской области, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Московской области, Нижнего Новгорода, Эстонии, республики Беларусь. Организатором выступил танцевально-спортивный клуб «Триумф» города Пскова.

Участников соревнований приветствовал Президент федерации танцевального спорта Ленинградской области, судья международной категории Владимир Карпунин. Он выразил надежду, что «турнир будет набирать обороты с каждым годом, а псковские спортсмены будут постепенно расти в танцевальной технике».

Глава города Пскова Иван Цецерский отметил, что каждый спортсмен заслуживает признания, аплодисментов и восхищения. Он также подтвердил готовность муниципалитета оказывать поддержку в организации турнира. Легкого паркета пожелала участникам руководитель танцевально - спортивного клуба «Триумф» Ольга Гуляс.

Начинающие спортсмены, а также победители и финалисты Российских и Международных соревнований в возрасте от 3 до 25 лет представили свое мастерство в европейской и латиноамериканской программе. Глава города понаблюдал за выступлениями всех пар.

По итогам соревнований были определены победители в 26 категориях. Кубки Главы города Пскова за эффектные выступления достались спортсменам из Санкт-Петербурга.

 

Отметим, турнир «Кубок Довмонта» проходит в рамках турнирного графика Союза танцевального спорта России четвертый год. Оценивают выступления спортсменов судьи международного класса.

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