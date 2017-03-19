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Общество

Житель Великих Лук предстанет перед судом за кражу металла

Житель Великих Лук предстанет перед судом за кражу металла. Об этом Псковскому агентству сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Псковской области. 

26 декабря прошлого года в Великих Луках 41-летний, ранее судимый, мужчина незаконно проник на охраняемый объект по улице Новослободской. Здесь он совершил открытое хищение металлических изделий.

Злоумышленника задержали сотрудники ГИБДД. Похищенное было изъято. Уголовное дело было возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного  частью 1 статьи 161 «Грабеж» УК Российской Федерации.

Расследование завершено. Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

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