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Общество

Облачную погоду с дождем и до +8 градусов тепла обещают псковичам в понедельник

20 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. 

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» температура воздуха в регионе ночью составит от -3 до +2 градусов, днем - от +3 до +8.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление низкое. 

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