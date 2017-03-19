Облачную погоду с дождем и до +8 градусов тепла обещают псковичам в понедельник

16:45, 19 марта 2017, ПАИ

20 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» температура воздуха в регионе ночью составит от -3 до +2 градусов, днем - от +3 до +8.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.