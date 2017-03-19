Псковская полиция напоминает гражданам о круглосуточной работе «телефона доверия»
Управление МВД России по Псковской области напоминает гражданам о круглосуточном функционировании «телефона доверия». Он входит в систему «горячей линии МВД России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
С его помощью каждый гражданин в режиме реального времени имеет возможность сообщить о преступных посягательствах и правонарушениях, совершаемых либо совершенных сотрудниками органов внутренних дел.
Все поступающие сообщения проходят обязательную регистрацию в установленном порядке и по ним осуществляются соответствующие проверки.
Контактный телефон: (8112) 59-22-33.