В Диснейленде начали строить шагоходы Империи из «Звездный войн»

13:57, 19 марта 2017, ПАИ

В парках развлечений компании Walt Disney во Флориде и Калифорнии ведется строительство аттракционов из вселенной «Звездных Войн». В частности, в парках Walt Disney World Resort и Disneyland появятся шагающие бронированные машины АТ-АТ, впервые показанные в фильме «Империя наносит ответный удар». Об этом сообщает «Медуза».

Зоны, посвященные «Звездным войнам» откроются для посетителей парков в 2019 году.