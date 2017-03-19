В Диснейленде начали строить шагоходы Империи из «Звездный войн»
В парках развлечений компании Walt Disney во Флориде и Калифорнии ведется строительство аттракционов из вселенной «Звездных Войн». В частности, в парках Walt Disney World Resort и Disneyland появятся шагающие бронированные машины АТ-АТ, впервые показанные в фильме «Империя наносит ответный удар». Об этом сообщает «Медуза».
Зоны, посвященные «Звездным войнам» откроются для посетителей парков в 2019 году.
AT-AT (All Terrain Armored Transport — вездеходный бронированный транспорт, ВБТ) — вымышленная боевая машина (шагоход) из вселенной «Звёздных Войн». Был значительной составляющей армии Галактической Империи, являясь одним из самых тяжелобронированных шагоходов.
«Звёздные войны» — культовая фантастическая франшиза в жанре космической оперы, включающая в себя 8 кинофильмов, а также анимационные сериалы, мультфильмы, телефильмы, книги, комиксы, видеоигры, игрушки и прочие произведения, созданные в рамках единой фантастической Вселенной «Звёздных войн», задуманной и реализованной американским режиссёром Джорджем Лукасом в конце 1970-х годов и позднее расширенной.