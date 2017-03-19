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Политика

Вице-премьер Дмитрий Рогозин назвал тормозом главу МИД Украины

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин назвал тормозом главу МИД Украины Павла Климкина. Об этом сообщает газета «Известия».

Накануне дипломат написал в Twitter, что у крымчан «отняли свободу», и дал обещание им ее вернуть, не уточнив, как именно. Свое заявление Климкин сделал в третью годовщину возвращения Крыма в состав Российской Федерации.

«Ну и тормоз! Они уже три года как свободны», — заметил Рогозин.

А член Совета Федерации РФ Алексей Пушков добавил: «Но они уже выбрали свободу от блокад, обстрелов, пыток и преследований. Поезд ушел, Климкин».

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