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Общество

Американский подросток научил нейросеть читать рэп

17-летний американский подросток создал нейросеть, генерирующую рэп на основе текстов Канье Уэста. Об этом сообщает портал qz.com.

Робби Бэррет поспорил с одноклассниками о том, может ли искусственный интеллект справляться с задачами, традиционно считающимися человеческими. Используя библиотеку TensorFlow, Бэррет запрограммировал искусственный интеллект и загрузил в него 6000 строк из песен Канье Уэста.

«Сперва он просто менял строки местами, но теперь может действительно писать тексты слово за словом», — рассказал создатель алгоритма.

Кроме того, Бэррет выложил на свой ютьюб-канал две записи, на которых синтезатор речи читает сгенерированные тексты под медленный бит.

 

 

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