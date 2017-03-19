Американский подросток научил нейросеть читать рэп

16:00, 19 марта 2017, ПАИ

17-летний американский подросток создал нейросеть, генерирующую рэп на основе текстов Канье Уэста. Об этом сообщает портал qz.com.

Робби Бэррет поспорил с одноклассниками о том, может ли искусственный интеллект справляться с задачами, традиционно считающимися человеческими. Используя библиотеку TensorFlow, Бэррет запрограммировал искусственный интеллект и загрузил в него 6000 строк из песен Канье Уэста.

«Сперва он просто менял строки местами, но теперь может действительно писать тексты слово за словом», — рассказал создатель алгоритма.

Кроме того, Бэррет выложил на свой ютьюб-канал две записи, на которых синтезатор речи читает сгенерированные тексты под медленный бит.