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Общество

Самая полная женщина в мире похудела на 140 кг

140 кг сбросила за пять недель египтянка Иман Ахмад Абдулати, 11 февраля доставленная в индийскую клинику «Саифи» в Мумбаи. Об этом сообщает газета «Известия». 

Ранее вес некогда самой полной женщины планеты составлял около 500 кг, в настоящее время медики смогли снизить его до 358. Врачи надеются, что до конца года пациентка сбросит еще около 60 кг, и ее вес составит 300 кг.

7 марта лечащие врачи сократили египтянке размер желудка на 15% от его начального размера и удалили значительную часть жировой ткани. Дальнейшему снижению веса будет способствовать физиотерапия и диета, разработанная специально для женщины.

«Ежедневно она получает приблизительно 1800 калорий», — проинформировали в клинике. 

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