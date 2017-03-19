Александр Котов поздравил работников и ветеранов сферы ЖКХ с профессиональным праздником

13:52, 19 марта 2017, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов сферы бытового обслуживания населения и ЖКХ. Текст поздравления размещен на официальном сайте Псковского областного Собрания депутатов.

«Уважаемые работники и ветераны сферы бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области! От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!», - говорится в поздравлении.

Александр Котов также отметил труд и высокий профессионализм работников ЖКХ: «Ваш труд не знает выходных. «Блага цивилизации», сервис и комфорт, ставшие для современного человека неотъемлемой и привычной частью повседневной жизни, создаются каждодневной и напряжённой работой сотен и тысяч профессионалов своего дела: «коммунальщиков», ремонтников, парикмахеров, портных и многих других специалистов отрасли. Позвольте выразить многочисленному профессиональному сообществу работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства региона искреннюю признательность за непростой, но такой нужный людям труд».

Он также пожелал слаженной и бесперебойной работы, здоровья благополучия.