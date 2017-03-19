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Александр Котов поздравил работников и ветеранов сферы ЖКХ с профессиональным праздником

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов сферы бытового обслуживания населения и ЖКХ. Текст поздравления размещен на официальном сайте Псковского областного Собрания депутатов. 

«Уважаемые работники и ветераны сферы бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области! От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!», - говорится в поздравлении. 

Александр Котов также отметил труд и высокий профессионализм работников ЖКХ: «Ваш труд не знает выходных. «Блага цивилизации», сервис и комфорт, ставшие для современного человека неотъемлемой и привычной частью повседневной жизни, создаются каждодневной и напряжённой работой сотен и тысяч профессионалов своего дела: «коммунальщиков», ремонтников, парикмахеров, портных и многих других специалистов отрасли. Позвольте выразить многочисленному профессиональному сообществу работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства региона искреннюю признательность за непростой, но такой нужный людям труд». 

Он также пожелал слаженной и бесперебойной  работы, здоровья благополучия. 

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