Российский спортсмен сдвинул с места 312-тонный портовый кран

15:51, 19 марта 2017, ПАИ

Чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу и тяжёлой атлетике Иван Савкин сдвинул с места портовый кран весом 312 тонн, посвятив это годовщине воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщает RT.

«Своё достижение я посвящаю третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией», — заявил Иван Савкин.

Спортсмен переместил кран на 1,5 метра со второй попытки. Достижение было установлено на территории судоремонтного завода в приморском посёлке Ливадия.