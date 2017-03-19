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Общество

На конкурсе хакеров за день взломали все известные операционные системы и интернет-браузеры

За первый день хакерского конвента Pwn2Own удалось взломать интренет-браузеры Microsoft Edge, Apple Safari, Adobe Reader, а также операционные системы Windows, macOS и Ubuntu. Об этом сообщает портал Life.

Даже при взломе браузеров хакеры добились повышения привилегий до уровня суперпользователя, что позволяет совершать с компьютером любые действия. Пока лидерами соревнования остаются специалисты из Китая: 360 Security получили $50 тысяч, Tencent — более $100 тысяч, а Chaitin Technology — $35 тысяч за успешно проведённые атаки и выявленные уязвимости.

В этот раз призовой фонд ежегодного мероприятия Pwn2Own, организованного Zero Day Initiative, составляет 1 млн долларов. На выбор участники получили пять категорий взлома: виртуальные машины (VMware, Workstation, MS Hyper-V), браузеры и их плагины (Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari и Microsoft Edge), повышение привилегий (Microsoft Windows, macOS, Ubuntu), корпоративные приложения (Adobe Reader, Exel, Word, PowerPoint) и серверы (Apache Web Server под управлением Ubuntu). Самые завидные призы ждут участников за взлом кода Apache, но пока никто из конкурсантов не смог продвинуться в данной области.

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