Патриарх Кирилл освятил первый в мире храм в честь святителя Иова

14:24, 19 марта 2017, ПАИ

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершил в воскресенье чин освящения патриаршего подворья Успенского Старицкого монастыря - столичного храма святителя Иова. Об этом сообщает агентство ТАСС.

«Я радуюсь тому, что в Москве освящен храм в честь святителя Иова, первого патриарха Московского и всея Руси и, как значилось в грамоте, подписанной всеми восточными патриархами, патриарха всех северных стран», - сказал патриарх.

Предстоятель Русской православной церкви выразил надежду, что новоосвященный храм станет связующим звеном между столицей и Старицким монастырем.

В богослужении принял участие глава Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря Виктор Христенко, которому был вручен орден Преподобного Сергия Радонежского I степени, а также сотни верующих.

Новый храм расположен на западе столицы, в микрорайоне Кунцево, и рассчитан на 300 верующих. Как отметил настоятель иерей Александр Нарушев, храм, названный в честь первого патриарха Московского и всея Руси Иова, является единственным в мире.

Патриарх Иов (в миру Иоанн) родился в 30-е годы ХVI века в семье посадских людей города Старицы Тверской губернии. Канонизирован на аpхиерейском Соборе Русской Православной Церкви в 1989 году.