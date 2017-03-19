Дмитрий Песков: Путин держит ситуацию вокруг Крыма под личным контролем

14:49, 19 марта 2017, ПАИ

Президент России Владимир Путин по-прежнему лично следит за происходящим в Крыму и вокруг Крыма. Он не стал бы менять принятые три года назад решения, будь у него такая возможность. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает портал Life.

«Он, собственно, держал и держит «крымскую историю» под своим личным контролем», — сказал Песков. — Я уверен, что он снова и снова поступил бы именно таким образом, как поступил, и принял те решения, которые он принял, и взял на себя ту ответственность, которую он взял».

Дмитрий Песков добавил, что это были «сложные три года» интеграции Крыма в российскую реальность. В новейшей истории такого сложного процесса не было.

«Был ли всем доволен Путин? Да конечно, нет. И поэтому он всё держал под своим абсолютно ручным контролем», — добавил Песков.

Напомним, накануне, 18 марта, в России отмечалась третья годовщина вхождения Крыма в состав федерации. Полуостров стал регионом РФ после проведённого там в марте 2014 года референдума. На нём 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Поводом для этого референдума стал государственный переворот на Украине.