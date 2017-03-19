«Союзмультфильм» подал в Минкультуры заявку на поддержку около 20 авторских картин

17:40, 19 марта 2017, ПАИ

Киностудия «Союзмультфильм» рассчитывает в 2017 году получить финансовую поддержку Минкультуры РФ на выпуск двух эпизодов анимационного журнала «Веселая карусель» и порядка 20 авторских картин общим хронометражом 130 минут. Об этом агентству ТАСС сообщила председатель художественного совета киностудии Татьяна Ильина в ходе XXII Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале.

«К нам в этом году пришло порядка 70 заявок на авторское детское кино, но Минкультуры нам ограничил заявки 130 минутами, и стоило больших усилий выбрать и ужать. Накануне суздальского фестиваля мы сдали в министерство отобранный список. Туда вошло два выпуска «Веселой карусели» и около 20 заявок на 6-минутные, 11 и 13-минутные фильмы», - сказала Татьяна Ильина.

Как пояснила представитель «Союзмультфильма», в случае, если проекты получат финансирование, их выход на экраны состоится в 2018 году. В настоящее время студия работает над созданием 21 мультфильма, поддержанного Министерством культуры год назад.

Фестиваль анимационного кино является смотром всех видов анимации, произведенной на территории РФ и проводится при поддержке Министерства культуры России в Суздале с 15 по 20 марта. Ежегодно на фестиваль приезжают более 1,5 тыс. режиссеров, художников, сценаристов, звукорежиссеров и представителей иных анимационных профессий из 40 студий страны, а также «свободных художников» и студентов профильных вузов.