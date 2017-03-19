Lada Kalina NFR признала лучшим российским спорткаром

15:12, 19 марта 2017, ПАИ

Российские автоэксперты составили рейтинг лучших спортивных автомобилей отечественного производства. Пальма первенства досталась Lada Kalina NFR. Об этом сообщает агентство НСН.

В списке оказались только модели от «АвтоВАЗ», потому что только этот автоконцерн в России выпускает спортивные машины. Эксперты отметили Lada Kalina NFR за скорость. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 9,2 секунды и может развивать скорость до 200 км/ч. В базовой комплектации модель стоит 830 тысяч рублей.

Серебро у LADA Granta Sport. Максимальная скорость автомобиля этой модели – 195 км/ч. При этом цена значительно ниже, чем у Lada Kalina NFR - 474,9 тысяч рублей.

Третье место в рейтинге занял хэтчбек LADA Kalina Sport. До 100 км/ч машина способна разогнаться за 9,5 секунд. В базовой комплектации такая модель обойдется в 486,9 тысяч рублей.