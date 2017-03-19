0
13:52
Александр Котов поздравил работников и ветеранов сферы ЖКХ с профессиональным праздником
17:04
Павел Бикташев уходит из ЛДПР, чтобы возглавить избирательный штаб псковской «Родины»
09:54
«Мальчики, уймитесь»
09:13
Сотрудникам российской полиции хотят запретить выезд за рубеж
09:00
В Пскове выбрали координатора регионального отделения «Открытой России»
12:37
Котов: Кандидаты от «Единой России» на сентябрьские выборы будут определяться исключительно победой в праймериз
23:58
Убитые дороги Пскова № 2
Еще новости
Политика

Эксперт назвал угрозой для России запуски ракет КНДР

Ракетно-космическая программа Северной Кореи представляет угрозу для соседних стран, в том числе России, из-за невысокого уровня ракетной техники, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев, передает агентство «Интерфакс». 

«Северная Корея располагает ракетами, но очень невысокого уровня. Из-за низкого уровня надежности запуски таких ракет представляют угрозу, в том числе и для нас, потому как нередки случаи их непреднамеренных отклонений от заданного курса, что может спровоцировать попадание таких ракет на нашу территорию», - сказал он.

При этом эксперт скептически отреагировал на заявление КНДР о проведенном испытании в стране нового ракетного двигателя.

«Скорее всего, ничего принципиально нового там изобретено быть не может. Это похоже на очередную модификацию на основе того двигателя, что у них был разработан ранее, - сказал Моисеев. - Однако никто достоверно сказать, что конкретно там было, не может, из-за чрезмерно высокого уровня секретности. В любом случае речь идет о несопоставимо низком с другими странами уровне ракетной техники, потому как Северная Корея делает лишь первые шаги в направлении ее развития».

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило о проведенном успешном испытании в КНДР нового ракетного двигателя.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Котов поздравил работников и ветеранов сферы ЖКХ с профессиональным праздником
19 марта 2017
Александр Котов поздравил работников и ветеранов сферы ЖКХ с профессиональным праздником
Павел Бикташев уходит из ЛДПР, чтобы возглавить избирательный штаб псковской «Родины»
16 марта 2017
Павел Бикташев уходит из ЛДПР, чтобы возглавить избирательный штаб псковской «Родины» 7
«Мальчики, уймитесь»
15 марта 2017
«Мальчики, уймитесь» 29
Сотрудникам российской полиции хотят запретить выезд за рубеж
15 марта 2017
Сотрудникам российской полиции хотят запретить выезд за рубеж 4
В Пскове выбрали координатора регионального отделения «Открытой России»
15 марта 2017
В Пскове выбрали координатора регионального отделения «Открытой России» 4
Котов: Кандидаты от «Единой России» на сентябрьские выборы будут определяться исключительно победой в праймериз
14 марта 2017
Котов: Кандидаты от «Единой России» на сентябрьские выборы будут определяться исключительно победой в праймериз 1
Суд отказался восстанавливать Наталью Вдовину в должности председателя областного комитета по природопользованию
10 марта 2017
Суд отказался восстанавливать Наталью Вдовину в должности председателя областного комитета по природопользованию 10
Псковичи снова отправятся выбирать новостройки
09 марта 2017
Псковичи снова отправятся выбирать новостройки 2

Идет загрузка...