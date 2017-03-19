Почти 60% автомобилей в России - иномарки

17:46, 19 марта 2017, ПАИ

В России по состоянию на 1 января 2017 года зарегистрировано 24,6 миллиона легковых автомобилей иностранных марок, что составляет 59,1% от всего автопарка страны. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого аналитическим агентством «Автостат».

Больше всего иностранных авто марки Toyota — 3,6 миллиона штук, на втором месте другой японский бренд, Nissan (2 млн шт.). Третья позиция у корейской компании Hyundai (1,7 млн шт.), а замыкают пятёрку лидеров американская марка Chevrolet (1,6 млн шт.) и французский бренд Renault (1,5 млн шт.)