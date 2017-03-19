Ученые Гарварда обнаружили инопланетян

17:55, 19 марта 2017, ПАИ

Учёные из Гарварда и Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики выступили с предположением о существовании инопланетного разума. По их мнению, зафиксированные телескопами быстрые радиовсплески могли исходить от космических кораблей из других галактик. Об этом сообщает RT.

Первый из так называемых быстрых радиовсплесков, который продолжался несколько миллисекунд, был обнаружен в 2007 году. Всего подобных радиоимпульсов зарегистрировано около 20. Их энергия очень велика, а исходили они из галактик, расположенных в миллиардах световых лет от Солнечной системы. Двое американских учёных из Гарварда и Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики предположили, что источником сигнала могут быть своего рода маяки или световые паруса космических кораблей.

В научной среде предположение Ави Лёба и Манасви Лингама вызвало скептицизм. «Наука — это не место для слепой веры, это область доказательств, — прокомментировал ситуацию сам Лёб. — Решать, что вероятно, а что нет, раньше времени — значит ограничивать свои возможности. Стоит предлагать идеи, а потом судить по полученным данным».

Лёб и Лингам проверили вычислениями ряд своих предположений. К расчётам учёные подошли с двух точек зрения: с одной стороны, им необходимо было показать, что количество энергии, о которой говорят сигналы, не разрушит потенциальную испускавшую их конструкцию. С другой, они рассмотрели возможность построить корабль или некое устройство, способное выдать подобный радиосигнал. Расчёты показали, что условный искусственно созданный источник размером в два раза больше Земли действительно мог бы накопить достаточно энергии и выдать радиовсплеск, сравнимый с теми, что зафиксировали учёные.