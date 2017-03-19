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Политика

В Крым приехала делегация европейских и украинских политиков

Международная делегация примерно из 20 человек сегодня прибыла в Крым. Это европейские и украинские политики. Об этом сообщает портал Life.

В течение трёх дней они ознакомятся с ситуацией на полуострове, чтобы потом донести увиденное до своих коллег на родине. Среди гостей есть депутаты Европарламента, представители стран Европейского союза и Латинской Америки.

Встречая делегацию, депутат Госдумы Руслан Бальбек отметил, что они приехали за поиском правды. Он полагает, что западные политтехнологи перестарались с демонизацией России.

Напомним, что полуостров вошёл в состав России после референдума 2014 года, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за это.

 

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