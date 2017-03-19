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Общество

Крупный астероид подошел близко к Земле в День святого Патрика

Астероид 2017 EG3 приблизился к Земле на расстояние немногим более 1,5 млн километров 17 марта, в День святого Патрика. Об этом сообщает Daily Mail.

Известно, что американские астрономы заметили астероид диаметром 23 метра еще 7 марта из обсерватории Маунт-Леммон, расположенной в штате Аризона. Они же рассчитали, что небесное тело пройдет мимо Земли по траектории, лежащей за орбитой Луны.

Диаметр объекта составляет 23 метра. «Аполлонами» называют астероиды, которые периодически пересекают орбиту Земли. Все объекты, которые подходят к нашей планете ближе, чем на 7 млн километров, считаются опасными.

 

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