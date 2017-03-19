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Политика

Псковские общественники просят Андрея Турчака, министра спорта и министра здравоохрания РФ открыть врачебно-физкультурный диспансер

Псковские общественники просят Губернатора Псковской области, министра спорта РФ, министра здравоохранения РФ провести всю необходимую работу для открытия во Пскове Врачебно-физкультурного диспансера в 2017 году. Соответствующая копия обращения имеется в распоряжении Псковского агентства информации.

В частности, в тексте говорится о том, Псковская область на сегодняшний день является единственным регионом, в котором отсутствует Врачебно-физкультурный диспансер. «Без данного структурно самостоятельного лечебного учреждения у спорта в Псковской области нет будущего! Мы убеждены, что Врачебно-физкультурный диспансер должен возглавлять только врач спортивной медицины, уважаемый спортивным сообществом - человек, много лет отдавший служению спортивной медицине, и убедительно просим Вас провести всю необходимую работу, чтобы данное учреждение здравоохранения начало свою работу в 2017 году!» - заявляют Псковские общественники.

Они также отметили, что создание диспансера позволит в полной мере охватить медобслуживанием все возрастные категории спортсменов Псковской области и обеспечить преемственность в вопросах оказания медпомощи всем желающим заниматься в спортивных секциях. 

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