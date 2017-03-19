Первый в мире чемпионат по автомобильному керлингу прошел в России
В Екатеринбурге прошел первый в мире чемпионат по автокерлингу, в котором вместо гранитных камней используют автомобили «Ока», сообщает «Российская газета».
Массу автомобилей предварительно уменьшили вдвое, убрав двигатель, бензобак и другие детали.
«Автокерлинг проводится впервые не только в Екатеринбурге и России, а вообще во всем мире. Так что вполне можно сказать, что на наших глазах рождается новый вид спорта», — рассказывает организатор мероприятия Галина Киркач.