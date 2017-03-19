0
18:00
Первый в мире чемпионат по автомобильному керлингу прошел в России
16:26
Сегодня в Пскове состоятся очередные матчи областного первенства по хоккею
15:12
Lada Kalina NFR признала лучшим российским спорткаром
13:52
Александр Котов поздравил работников и ветеранов сферы ЖКХ с профессиональным праздником
12:00
Международный турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Довмонта- 2017» прошел в Пскове
10:53
Более 500 билетов было продано в Пскове в первый день акции к Международному дню театра
09:26
Сегодня в России отмечается День моряка-подводника
Еще новости
Общество

Первый в мире чемпионат по автомобильному керлингу прошел в России

В Екатеринбурге прошел первый в мире чемпионат по автокерлингу, в котором вместо гранитных камней используют автомобили «Ока», сообщает «Российская газета».

Массу автомобилей предварительно уменьшили вдвое, убрав двигатель, бензобак и другие детали.

«Автокерлинг проводится впервые не только в Екатеринбурге и России, а вообще во всем мире. Так что вполне можно сказать, что на наших глазах рождается новый вид спорта», — рассказывает организатор мероприятия Галина Киркач.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Первый в мире чемпионат по автомобильному керлингу прошел в России
19 марта 2017
Первый в мире чемпионат по автомобильному керлингу прошел в России
Сегодня в Пскове состоятся очередные матчи областного первенства по хоккею
19 марта 2017
Сегодня в Пскове состоятся очередные матчи областного первенства по хоккею
Lada Kalina NFR признала лучшим российским спорткаром
19 марта 2017
Lada Kalina NFR признала лучшим российским спорткаром
Александр Котов поздравил работников и ветеранов сферы ЖКХ с профессиональным праздником
19 марта 2017
Александр Котов поздравил работников и ветеранов сферы ЖКХ с профессиональным праздником
Международный турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Довмонта- 2017» прошел в Пскове
19 марта 2017
Международный турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Довмонта- 2017» прошел в Пскове
Более 500 билетов было продано в Пскове в первый день акции к Международному дню театра
19 марта 2017
Более 500 билетов было продано в Пскове в первый день акции к Международному дню театра
Сегодня в России отмечается День моряка-подводника
19 марта 2017
Сегодня в России отмечается День моряка-подводника 1
Небольшие осадки и до 6 градусов тепла обещают псковичам в воскресенье
18 марта 2017
Небольшие осадки и до 6 градусов тепла обещают псковичам в воскресенье

Идет загрузка...