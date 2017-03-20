Правительство России не поддержало запрет продажи алкоголя в жилых домах

08:10, 20 марта 2017, ПАИ

Законопроект о запрете на продажу алкоголя в магазинах, находящихся в жилых домах, получил отрицательный отзыв Правительства РФ. Об этом пишет газета «Известия».

Члены кабмина сочли, что такая мера нанесет удар по торговым точкам и приведет к росту числа контрафактной продукции. Решение по поводу законопроекта коммунистов Рашкина, Обухова и Корниенко вынесла правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Депутаты КПРФ намеревались уменьшить доступность продажи спиртного и, как следствие, число случаев нарушения общественного порядка. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что каждое третье преступление 2015 года совершалось в состоянии алкогольного опьянения.

В отзыве Правительства за подписью вице-премьера Сергея Приходько говорится, что само понятие «встроенных и пристроенных нежилых помещений многоквартирных жилых домов», где расположены магазины, не определено в законе, а значит, может привести к проблемам с применением новых правил. «Кроме того, алкоголь позволяет небольшим магазинам сохранить рентабельность своей деятельности и реализовывать низкомаржинальные социально значимые товары, такие как хлеб и молоко», — отмечается в отзыве.

Также в документе содержится предположение, что уменьшение количества точек, где торгуют спиртным, приведет к распространению суррогатной продукции.

