0
09:35
Псковичам предлагают недвижимость со скидкой до полутора миллионов рублей
08:35
С 20 марта день станет длиннее, а ночь короче
18:00
Первый в мире чемпионат по автомобильному керлингу прошел в России
16:26
Сегодня в Пскове состоятся очередные матчи областного первенства по хоккею
15:12
Lada Kalina NFR признала лучшим российским спорткаром
13:52
Александр Котов поздравил работников и ветеранов сферы ЖКХ с профессиональным праздником
12:00
Международный турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Довмонта- 2017» прошел в Пскове
Еще новости
Общество

Минюст попробует скорректировать статью УК о митингах

Правительство России поручило Министерству юстиции проработать вопрос возможной корректировки статьи 212.1 УК РФ, предусматривающей наказание за неоднократные нарушения на митингах. Об этом пишет газета «Известия».

По этой статье был осужден активист Ильдар Дадин, приговор которому в феврале отменил Верховный суд.

Замминистра юстиций Дмитрий Аристов рассказал изданию, что ведомство получило соответствующее письмо кабмина с поручением изучить постановление Конституционного суда (КС) РФ, касающееся статьи 212.1 УК. Теперь Минюсту предстоит проработать вопрос о возможном изменении законодательства.

По оценке Аристова, на разработку предложений потребуется около трех месяцев. Результатом должно стать решение о необходимости изменения уголовной нормы, а также о том, какими могут быть возможные поправки.

Ранее в связи с активным обсуждением «дела Дадина» в Госдуме уже заявляли, что предложения о корректировке закона должно готовить Министерство юстиции. Ведомство же отмечало, что для проработки вопроса потребуется соответствующее поручение Правительства РФ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковичам предлагают недвижимость со скидкой до полутора миллионов рублей
20 марта 2017
Псковичам предлагают недвижимость со скидкой до полутора миллионов рублей
С 20 марта день станет длиннее, а ночь короче
20 марта 2017
С 20 марта день станет длиннее, а ночь короче
Первый в мире чемпионат по автомобильному керлингу прошел в России
19 марта 2017
Первый в мире чемпионат по автомобильному керлингу прошел в России
Сегодня в Пскове состоятся очередные матчи областного первенства по хоккею
19 марта 2017
Сегодня в Пскове состоятся очередные матчи областного первенства по хоккею
Lada Kalina NFR признала лучшим российским спорткаром
19 марта 2017
Lada Kalina NFR признала лучшим российским спорткаром
Александр Котов поздравил работников и ветеранов сферы ЖКХ с профессиональным праздником
19 марта 2017
Александр Котов поздравил работников и ветеранов сферы ЖКХ с профессиональным праздником
Международный турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Довмонта- 2017» прошел в Пскове
19 марта 2017
Международный турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Довмонта- 2017» прошел в Пскове
Более 500 билетов было продано в Пскове в первый день акции к Международному дню театра
19 марта 2017
Более 500 билетов было продано в Пскове в первый день акции к Международному дню театра

Идет загрузка...