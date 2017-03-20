Минюст попробует скорректировать статью УК о митингах

08:19, 20 марта 2017, ПАИ

Правительство России поручило Министерству юстиции проработать вопрос возможной корректировки статьи 212.1 УК РФ, предусматривающей наказание за неоднократные нарушения на митингах. Об этом пишет газета «Известия».

По этой статье был осужден активист Ильдар Дадин, приговор которому в феврале отменил Верховный суд.

Замминистра юстиций Дмитрий Аристов рассказал изданию, что ведомство получило соответствующее письмо кабмина с поручением изучить постановление Конституционного суда (КС) РФ, касающееся статьи 212.1 УК. Теперь Минюсту предстоит проработать вопрос о возможном изменении законодательства.

По оценке Аристова, на разработку предложений потребуется около трех месяцев. Результатом должно стать решение о необходимости изменения уголовной нормы, а также о том, какими могут быть возможные поправки.

Ранее в связи с активным обсуждением «дела Дадина» в Госдуме уже заявляли, что предложения о корректировке закона должно готовить Министерство юстиции. Ведомство же отмечало, что для проработки вопроса потребуется соответствующее поручение Правительства РФ.