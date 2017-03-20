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Общество

Павел Капельник наступил по народному календарю

20 марта по народному календарю наступил Павел Капельник, пишет сalend.ru.

В этот день отмечается память сразу двух святых, носивших одинаковые имена, — преподобного Павла Препростого, жившего в IV веке, и святителя Павла Исповедника, епископа Прусиадского, жившего в IX веке.

На Руси считалось, что с Павла «весна идет». Впрочем, холод еще чувствовался: «С крыш капает, а за нос цапает»; «Весна непостоянная, как мачеха: то повеет теплом, то нагонит холодов»; «Весна да осень — на дню погод восемь». Тем не менее, тепло наступало, снежный покров таял все быстрее.

Порой с крыш срывались пласты снега и льда — по народному поверью, это падали на землю тяжкие грехи. Поэтому в этот день следовало молиться иконе Божией Матери «Споручница грешных». 

На Павла можно было проверить, насколько правдивы приметы. Пасмурная погода к ночи предвещала заморозок на следующий день. А вот обильная капель с сосулек обещала хороший урожай льна и конопли летом.

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