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Культура

День французского языка празднуется 20 марта

20 марта отмечается День французского языка (Международный день франкофонии), пишет сalend.ru.

День французского языка, как и дни других языков, Организации объединенных наций, отмечается недавно — с 2010 года. Инициатором введения нового праздника стал департамент ООН по связям с общественностью.

Датой чествования французского языка было выбрано 20 марта, когда отмечается Международный день франкофонии. Франкофония — это международная организация сотрудничества франкоязычных стран мира, объединяющая 56 государств. Главными критериями для вступления в организацию служит не степень владения граждан той или иной страны языком галлов, а, скорее, культурные связи с Францией. Поэтому в число наблюдателей франкофонии входят Украина и страны Прибалтики. Франкофония существует более сорока лет: 20 марта 1970 года в Нигере было подписано соглашение о создании межгосударственной организации франкоговорящих стран.

Французский язык входит в число шести рабочих языков ООН, а также является официальным языком большого числа международных организаций. Кроме Франции, язык широко распространен в Бельгии, Швейцарии, Канаде и многих других странах.

Помимо прочего, на сегодняшний день французский — один из самых популярных в мире объектов изучения среди иностранных языков. Число людей, способных изъясняться на нем, достигает 200 миллионов.

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