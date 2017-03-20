День счастья отмечается сегодня в мире

10:20, 20 марта 2017, ПАИ

20 марта отмечается Международный день счастья, пишет сalend.ru.

Этот День установлен резолюцией ООН в 2012 году с целью поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством для всех людей планеты. Также, по мнению учредителей, сегодняшний праздник призван показать, что счастье - одна из основных целей человечества. В связи с этим они призывают все страны направить усилия на улучшение благосостояния каждого человека. ООН предлагает всем государствам-членам, международным и региональным организациям, а также гражданскому обществу, включая неправительственные организации и частных лиц, отмечать Международный день счастья соответствующим образом, в том числе, путем проведения просветительских мероприятий.

Учредив Международный день счастья, ООН также стремится обратить внимание мировой общественности на то, что экономическое развитие должно быть сбалансированным, равноправным и всеохватывающим. Результатом осуществления такой модели развития должен стать экономический рост в странах с последующим снижением уровня нищеты. Кроме того, ООН утверждает, что для достижения глобального состояния счастья на планете необходимо поддерживать экономический рост социальными и экологическими программами.

Инициатива учреждения Международного дня счастья поступила из небольшой горной страны — Бутана. Считается, что жители этого королевства являются самыми счастливыми людьми в мире — чемпионами по коэффициенту Валового Национального Счастья, которым измеряется национальное благосостояние граждан. Само понятие коэффициента ВНС ввел четвертый король Бутана, и оно стало одним из понятий неофициальной государственной философии страны.

Также для отражения благосостояния людей и состояния окружающей среды в разных странах мира, в июле 2006 года был введен Международный индекс счастья.