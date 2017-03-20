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Общество

Более двухсот человек предупредили в минувшее воскресенье о запрете выхода на лёд сотрудники МЧС

В соответствии с распоряжением комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Псковской области от 17 марта «О запрете выхода населения и выезда автотранспорта на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озёр» в минувшие выходные было организовано дежурство сотрудников МЧС в населенных пунктах Неёлово и Солоново. Как стало известно Псковскому агентству информации, в воскресенье, 19 марта, ими было проинструктировано 212 человек на автомобилях. 

Напомним, с 18 марта в связи с повышением температуры воздуха и начавшимся процессом таяния льда в Псковской области вводится запрет выхода населения и выезда автотранспорта на лед Псковского, Чудского и Теплого озер. Меры предосторожности вводятся в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водных объектах.

Контроль за соблюдением порядка будут вести Пограничное управление ФСБ России по Псковской области, региональное управление МЧС России и муниципалитеты. Руководителям организаций и предприятий Псковской области рекомендовано не выделять автотранспорт для организованного выезда рыбаков-любителей на водные бассейны региона.

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