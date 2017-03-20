Жителям Опочки предлагают задать вопросы полицейским

09:58, 20 марта 2017, ПАИ

22 марта в Опочке состоится информационно-пропагандистская акция «Спроси у полиции!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Мероприятие будет проводиться в здании Дома культуры с 16:30 до 18:00. Местные жители в ходе общения с руководством Управления смогут задать интересующие их вопросы, связанные с обеспечением правопорядка и деятельностью органов внутренних дел.

В акции примут участие начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Юрий Инстранкин, начальник МО МВД России «Опочецкий» полковник полиции Сергей Егоров, председатель Общественного совета при ведомстве Джемал Малышев, председатель совета ветеранов органов внутренних дел Николай Северинюк, а также члены Общественного совета при МОМВД.

После встречи перед собравшимися с концертом выступит творческий коллектив «Рубеж» УМВД России по Псковской области.