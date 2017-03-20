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Общество

Жителям Опочки предлагают задать вопросы полицейским

22 марта в Опочке состоится информационно-пропагандистская акция «Спроси у полиции!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Мероприятие будет проводиться в здании Дома культуры  с 16:30 до 18:00. Местные жители  в ходе  общения  с руководством Управления смогут задать интересующие их вопросы, связанные  с обеспечением правопорядка и деятельностью органов внутренних дел.

В акции примут участие начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Юрий Инстранкин, начальник  МО МВД России «Опочецкий» полковник полиции Сергей Егоров, председатель Общественного совета при ведомстве Джемал Малышев, председатель совета ветеранов  органов внутренних дел  Николай Северинюк, а  также  члены Общественного совета при МОМВД.

После встречи  перед собравшимися с концертом  выступит творческий коллектив  «Рубеж» УМВД России по Псковской области.

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