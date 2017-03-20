Представители азербайджанской диаспоры отметили в Пскове праздник Навруз Байрам

09:27, 20 марта 2017, ПАИ

19 марта в Пскове праздник весны Навруз Байрам отметила самая многочисленная в регионе азербайджанская культурная автономия Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. Председатель организации Рауф Мехтиев поздравил земляков, отметив, что «в этот день все прощают свои обиды и мирятся друг с другом».

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Глава Пскова Иван Цецерский поздравил представителей диаспоры с радостным днем: «Для меня становится доброй традицией отмечать вместе с вами праздник обновления и надежд на лучшее». Он поблагодарил представителей диаспоры за активное участие в жизни города и вручил председателю азербайджанской культурной автономии в Пскове Рауфу Мехтиеву приветственный адрес с пожеланиями мира, добра и благополучия, а членам диаспоры - Благодарственные письма.

Рауф Мехтиев, в свою очередь, поблагодарил главу города за внимание, оказываемое организации, и вручил ему книгу об Азербайджане и традиционную национальную хончу.

Далее с творческим подарком выступила ученица погранично-правового лицея № 22 Анна Павлова.

В этот вечер звучали национальные песни, танцевальные коллективы выступили с номерами народной азербайджанской культуры.