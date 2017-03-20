0
09:35
Псковичам предлагают недвижимость со скидкой до полутора миллионов рублей
08:35
С 20 марта день станет длиннее, а ночь короче
18:00
Первый в мире чемпионат по автомобильному керлингу прошел в России
16:26
Сегодня в Пскове состоятся очередные матчи областного первенства по хоккею
15:12
Lada Kalina NFR признала лучшим российским спорткаром
13:52
Александр Котов поздравил работников и ветеранов сферы ЖКХ с профессиональным праздником
12:00
Международный турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Довмонта- 2017» прошел в Пскове
Еще новости
  • Коротко
Общество

Псковичам предлагают недвижимость со скидкой до полутора миллионов рублей

На этой неделе на некоторые объекты недвижимости, выставленные на продажу в Псковской области, действуют скидки до полутора миллионов рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Авентин – Псков».

Так, со скидкой в 200 тысяч рублей можно приобрести четырехкомнатную квартиру в Пскове на Завеличье: улица Шестака, 28. Старая цена составляла 4 млн  600 тыс. рублей, новая цена – 4 млн  400 тыс. рублей.

На 100 тысяч рублей подешевел земельный участок в районе деревни Хотицы в  коттеджном посёлке «Княжий берег». Ранее его продавали за  950 тыс.  рублей, теперь – за  850 тыс. рублей.

За дом на берегу Псковского озера в деревне Молгово ранее просили  4 млн рублей, теперь – 2 млн  500 тыс.  рублей. Скидка составляет 1 млн 500 тыс. рублей.

Двухкомнатная квартира  в Пскове на улице  Юности, 3  стала дешевле на 80 тысяч рублей. Вместо 2 млн рублей за неё теперь просят 1 млн  920 тыс. рублей.

Скидку в 20 тысяч рублей собственник сделал на однокомнатную квартиру в Пскове на улице Народной, 4а. Старая цена была 1 млн 850 тыс. рублей,  новая цена- 1 млн 830 тыс. рублей.

Также на продажу выставлены новые объекты недвижимости:

1. Двухкомнатная квартира в Пскове на улице Новгородской, 20. Квартира  в очень хорошем состоянии, везде установлены стеклопакеты, в том числе, на балконе, в санузле - кафель, стоят счётчики на воду. Есть бойлер  на случай отключения горячей воды.

2. Двухкомнатная квартира на в Пскове Завеличье: дом 2 по улице Владимирской. Квартира 60 квадратных метров с большой кухней - 12 квадратных метров. В квартире две большие лоджии, встроенная кухня, большая прихожая.

3. Трехкомнатная квартира в Пскове на улице Алехина, 12. Квартира в отличном состоянии. Кухня- 9 квадратных метров,  лоджия из кухни. В прихожей и спальне - ламинат, кухня и санузел - кафель, везде стеклопакеты. Возможен обмен на 2-х комнатную квартира в этом же районе.

4. Четырехкомнатная квартира в Черехе. Общая площадь -100 квадратных метров. Дом - «сталинка», кирпичный. Высокие потолки - 3 метра. В квартире отличный ремонт, частично остается мебель. Экологически чистый район, рядом санаторий, река, парковая зона. Возможен обмен на 2-3 -комнатную квартиру в этом же районе.

5. Двухкомнатная квартира на Завеличье в Пскове:  улица Коммунальная, дом 26. Квартира в хорошем состоянии,  установлены стеклопакеты и новые межкомнатные двери. Рядом автобусные остановки, детские сады, школа. Частично остается мебель.

6. Жилой дом в деревне Родина Псковского района.  В доме  - две комнаты, кухня. Отопление печное. Дом деревянный - обшит вагонкой.  Глубокий подвал во всю площадь дома, пристройка  Дом расположен на участке площадью 13,5 соток, часть участка регулярно обрабатывалась под огород, рядом с домом много цветов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковичам предлагают недвижимость со скидкой до полутора миллионов рублей
20 марта 2017
Псковичам предлагают недвижимость со скидкой до полутора миллионов рублей
С 20 марта день станет длиннее, а ночь короче
20 марта 2017
С 20 марта день станет длиннее, а ночь короче
Первый в мире чемпионат по автомобильному керлингу прошел в России
19 марта 2017
Первый в мире чемпионат по автомобильному керлингу прошел в России
Сегодня в Пскове состоятся очередные матчи областного первенства по хоккею
19 марта 2017
Сегодня в Пскове состоятся очередные матчи областного первенства по хоккею
Lada Kalina NFR признала лучшим российским спорткаром
19 марта 2017
Lada Kalina NFR признала лучшим российским спорткаром
Александр Котов поздравил работников и ветеранов сферы ЖКХ с профессиональным праздником
19 марта 2017
Александр Котов поздравил работников и ветеранов сферы ЖКХ с профессиональным праздником
Международный турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Довмонта- 2017» прошел в Пскове
19 марта 2017
Международный турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Довмонта- 2017» прошел в Пскове
Более 500 билетов было продано в Пскове в первый день акции к Международному дню театра
19 марта 2017
Более 500 билетов было продано в Пскове в первый день акции к Международному дню театра

Идет загрузка...