Псковичам предлагают недвижимость со скидкой до полутора миллионов рублей

09:35, 20 марта 2017, ПАИ

На этой неделе на некоторые объекты недвижимости, выставленные на продажу в Псковской области, действуют скидки до полутора миллионов рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Авентин – Псков».

Так, со скидкой в 200 тысяч рублей можно приобрести четырехкомнатную квартиру в Пскове на Завеличье: улица Шестака, 28. Старая цена составляла 4 млн 600 тыс. рублей, новая цена – 4 млн 400 тыс. рублей.

На 100 тысяч рублей подешевел земельный участок в районе деревни Хотицы в коттеджном посёлке «Княжий берег». Ранее его продавали за 950 тыс. рублей, теперь – за 850 тыс. рублей.

За дом на берегу Псковского озера в деревне Молгово ранее просили 4 млн рублей, теперь – 2 млн 500 тыс. рублей. Скидка составляет 1 млн 500 тыс. рублей.

Двухкомнатная квартира в Пскове на улице Юности, 3 стала дешевле на 80 тысяч рублей. Вместо 2 млн рублей за неё теперь просят 1 млн 920 тыс. рублей.

Скидку в 20 тысяч рублей собственник сделал на однокомнатную квартиру в Пскове на улице Народной, 4а. Старая цена была 1 млн 850 тыс. рублей, новая цена- 1 млн 830 тыс. рублей.

Также на продажу выставлены новые объекты недвижимости:

1. Двухкомнатная квартира в Пскове на улице Новгородской, 20. Квартира в очень хорошем состоянии, везде установлены стеклопакеты, в том числе, на балконе, в санузле - кафель, стоят счётчики на воду. Есть бойлер на случай отключения горячей воды.

2. Двухкомнатная квартира на в Пскове Завеличье: дом 2 по улице Владимирской. Квартира 60 квадратных метров с большой кухней - 12 квадратных метров. В квартире две большие лоджии, встроенная кухня, большая прихожая.

3. Трехкомнатная квартира в Пскове на улице Алехина, 12. Квартира в отличном состоянии. Кухня- 9 квадратных метров, лоджия из кухни. В прихожей и спальне - ламинат, кухня и санузел - кафель, везде стеклопакеты. Возможен обмен на 2-х комнатную квартира в этом же районе.

4. Четырехкомнатная квартира в Черехе. Общая площадь -100 квадратных метров. Дом - «сталинка», кирпичный. Высокие потолки - 3 метра. В квартире отличный ремонт, частично остается мебель. Экологически чистый район, рядом санаторий, река, парковая зона. Возможен обмен на 2-3 -комнатную квартиру в этом же районе.

5. Двухкомнатная квартира на Завеличье в Пскове: улица Коммунальная, дом 26. Квартира в хорошем состоянии, установлены стеклопакеты и новые межкомнатные двери. Рядом автобусные остановки, детские сады, школа. Частично остается мебель.

6. Жилой дом в деревне Родина Псковского района. В доме - две комнаты, кухня. Отопление печное. Дом деревянный - обшит вагонкой. Глубокий подвал во всю площадь дома, пристройка Дом расположен на участке площадью 13,5 соток, часть участка регулярно обрабатывалась под огород, рядом с домом много цветов.