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Культура

9 апреля в Печорах откроется сезон органных концертов

9 апреля в 16:00 в церкви святого Петра в Печорах состоится открытие сезона органных концертов. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, в этот день  будет представлена программа «Три века французской музыки».

Выступит органистка из Парижа Анна Хоменя. Концерты в церкви осуществляются на пожертвования слушателей. Рекомендуемая сумма от 200 рублей.

6-7 апреля в местной Детской школе искусств пройдёт III международный фестиваль «Дни музыки в Печорах». 6 апреля в 18:00 на открытии фестиваля выступит пианист Алексей Пшеничный из Минска. Он даст концерт «Страсти Христовы в хорошо темперированном клавире И. С. Баха». Вход свободный. Будет организована доставка слушателей из Пскова и обратно.

7 апреля в 18:30 состоится концерт для терменвокса и клавесина «Встреча эпох». Выступят Пётр и Наталья Термен, Екатерина Лихина из Санкт-Петербурга.

Цена билетов 300 и 200 рублей. Подробности по телефонам  +7-911-399-70-96 (Псков) и +7-981-181-05-37 (Санкт-Петербург).

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