Великолучанин избил мать и сел играть в приставку, пока женщина умирала

09:30, 20 марта 2017, ПАИ

В Великих Луках в одной из квартир на Октябрьском проспекте обнаружили тело пожилой местной жительницы с признаками насильственной смерти. Как сообщили Псковскому агентству информации в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области, сообщение об обнаружении тела женщины по месту жительства поступило в правоохранительные органы 16 марта.

Согласно предварительным данным медицинского судебного исследования, у пострадавшей выявили телесные повреждения в виде травматического разрыва правой почки и перелома щитовидного хряща. По данному факту следственный отдел по городу Великие Луки Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей).

По версии следствия, к преступлению причастен 29-летний сын потерпевшей, который 15 марта, устав ухаживать за пожилой женщиной, нанес её удары кулаками в область шеи и туловища, после чего сел за игровую приставку, пока мать умирала.

Изучение личности данного лица показало, что он ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью матери.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.