Митрополит Евсевий совершил чин пассии в псковском храме святого Георгия

09:49, 20 марта 2017, ПАИ

Вечером 19 марта митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил чтение акафиста Божественным Страстям Христовым (Пассию) в храме святого великомученика Георгия (со Взвоза) города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

В завершение владыка поблагодарил всех богомольцев за совместную молитву и сказал: «Всегда, когда мы находимся у гроба наших близких или не знакомых нам людей, у нас сразу возникает вопрос: Почему скончался этот человек? А ответ бывает разным. Но когда мы стоим у Голгофы и видим распятого Христа Спасителя, то ответ для нас один - Господь претерпел страдания и был распят за нас вами, за спасение мира, проявляя свою божественную любовь к человеку, который пал настолько, чтобы восстать на самого Бога, обвинить его, осудить и распять его на кресте. Вот до какой степени иногда доходит человеческая ненависть, злоба! Это говорит о том, насколько человек может удалиться от Господа, от его закона и потерять образ Божий, потерять совесть и стать богатым ненавистью и злобой».

В тот же день в третью неделю Великого поста, Крестопоклонную, псковский архипастырь совершил божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. «Великий пост – время молитвы, время нашего испытания, испытания твердости нашей веры и любви ко Христу, к нашему Спасителю», - отметил он.