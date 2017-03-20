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Общество

19 марта в Псковской области зарегистрировали 11 преступлений

19 марта в оперативных сводках Управления МВД России по Псковской области зарегистрировали 11 преступлений, среди которых 5 краж. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего за сутки в органы внутренних дел Псковской области поступили 30 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 6 - по городу Пскову.

На дорогах региона зафиксировали 1 ДТП, при котором 1 человек погиб. Сотрудники ГИБДД задержали 10 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Были выявлены 414 нарушений Правил дорожного движения.

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