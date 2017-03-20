В Пскове открылась выставка, посвященная 105-летию со дня рождения Алексея Ларкина

12:00, 20 марта 2017, ПАИ

17 марта в фойе второго этажа главного здания Псковского музея-заповедника (Псков, улица Некрасова, 7) состоялось открытие выставки, посвященной 105-летию со дня рождения Алексея Ларкина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее.

Алексей Ларкин - псковский архитектор, участник восстановления послевоенного Пскова. Он родился 17 марта 1912 года в деревне Степаново Рязанской губернии. В 1936 году окончил Ленинградский институт инженеров коммунального строительства, а в 1939 году - Академию художеств. В годы Великой Отечественной войны Алексей Афанасьевич воевал на Дальнем Востоке. В 1946 году получил назначение на работу в Псков. Сначала он работал начальником архитектурно-планировочной мастерской при главном архитекторе города, а затем главным архитектором мастерской. В 1948 году Ларкина приняли в Союз архитекторов СССР. В 1951 году он стал главным архитектором «Облпроекта», а с 1955 года возглавил отдел по делам архитектуры Псковской области.

Под руководством А. Ларкина была осуществлена реконструкция Пролетарского бульвара и Октябрьской улицы (с 1959 года Октябрьский проспект), улиц Некрасова, Гоголя, Ленина, Вокзальной. Также Ларкин - руководитель восстановления зданий в центре города: кинотеатра «Победа», драмтеатра им. А. С. Пушкина, корпуса ПГПИ на ул. Советской, школ №№ 1 и 11. Он реконструировал Дом Советов (проект портика с колоннами главного входа, 1948 года), являлся автор проектов крупных общественных зданий - Дома профсоюзов по улице Советской, здания горисполкома (ныне здание Псковской городской Думы), а также жилых домов на Октябрьском проспекте №№ 10, 14, 19, 29 (повторён на Рижском 14), №40 (повторён на Ленина 7), углового дома по улице Советской, 1.

«Строительство кинотеатра «Октябрь» (1958 год) сыграло в его жизни трагическую роль. Размещённый, вопреки желанию архитектора на тогда Советской, теперь - площади Ленина, кинотеатр породил множество проблем: пришлось срочно перерабатывать проект; из-за устройства насыпи под массивное, объёмное здание в «яме» оказались и Приказная палата, и Власьевская башня. Оказалась в значительной степени закрытой панорама Псковского Кремля. Алексей Ларкин тяжело переживал эту ситуацию. К тому же в журнале «Архитектура СССР» опубликовали статью, где вся вина за сделанное возлагалась на него», - рассказали организаторы выставки. С должности начальника областного отдела по делам архитектуры его вскоре уволили. 5 марта после двух перенесённых инфарктов на 46-м году жизни Алексей Ларкин умер. На доме, где он жил, (Октябрьский проспект, 40), спустя почти 40 лет установили мемориальную доску».

На открывшейся выставке представлены работы из дерева, личные вещи и награды автора, фотографии зданий, которые проектировал Алексей Ларкин.

Выставку можно посетить до 16 апреля, вход свободный.