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Общество

На месте строительства Северного обхода Пскова ведётся устройство временной объездной дороги

На участке строительства транспортной развязки Северного обхода с автомобильной дорогой Псков - Гдов продолжаются работы по устройству земляного полотна, временной объездной дороги и монтажу гофрированных водопропускных труб. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по транспорту.

  • Ход строительства Северного обхода города Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Ход строительства Северного обхода города Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Ход строительства Северного обхода города Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Ход строительства Северного обхода города Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Ход строительства Северного обхода города Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Ход строительства Северного обхода города Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Ход строительства Северного обхода города Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Ход строительства Северного обхода города Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Ход строительства Северного обхода города Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Ход строительства Северного обхода города Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Ход строительства Северного обхода города Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту

На строительной площадке по возведению моста через реку Великую на опоре № 1 выполнены работы по забивке 63 свай, ведётся подготовка для начала арматурных работ. На опоре № 2 ведётся бурение скважин для забивки свай. Также продолжаются работы возведению временной эстакады. Выполнен монтаж первого пролета эстакады. Смонтирован второй современный гусеничный кран SENNEBOGEN 3300Е грузоподъемностью до 125 тонн.

На участке строительства в районе деревни Заровенье подрядчик продолжает снятие растительного слоя с дальнейшей отсыпкой земляного полотна в направлении трассы А-212. На площадке возведения путепровода на ПК56+63 продолжаются работы по забивке свай.

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